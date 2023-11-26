В Татарстане установят единый социальный стандарт транспортного обслуживания населения

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В Татарстане появится единый социальный стандарт транспортного обслуживания населения и провоза багажа. Он распространится как на автомобильный, так и городской наземный электрический транспорт, следующий по муниципальным и межмуниципальным регулярным маршрутам. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина РТ, разработанном Миндортрансом республики.

Качество перевозок начнут оценивать по следующим критериям:

— доступность перевозок;

— близость остановок;

— доступность остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций для маломобильных групп населения;

— доступность транспорта для людей с инвалидностью (возможность посадки и высадки, наличие специальных подъемников и другие критерии);

— стоимость проезда и провоза багажа;

— оснащенность вокзалов, автостанций и остановочных пунктов;

— частота обслуживания остановочных пунктов (к примеру, для населенных пунктов с менее чем 350 жителями — не менее двух рейсов в неделю, поездки с пересадками);

— надежность;

— соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок;

— комфортность;

— оснащенность транспорта средствами информирования, системами безналичной оплаты;

— соблюдение норм вместимости;

— количество пересадок;

— экологичность;

— срок службы транспортного средства.

Уточняется, что оценка транспортного обслуживания будет применяться при планировании новых маршрутов перевозок, заключении и исполнении контрактов, а также подготовке новых нормативных актов в этой сфере.

В Миндортрансе Татарстана объяснили, что стандарт дополнит закон РТ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан». Изменения внесут в документ с 1 марта 2024 года.