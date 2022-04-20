В Татарстане установлены тарифы на перевозку пассажиров пригородным речным транспортом

В Татарстане установлены тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах в пригородном сообщении, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«Учитывая инфляционные процессы для наиболее востребованных маршрутов АО “Татфлот”, тарифы составят по направлению Казань – Болгар на скоростных судах 397 рублей, по маршруту Казань – Свияжск на водоизмещающих судах – 137 рублей», – говорится в сообщении.

По итогам конкурса на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении в Татарстане победило АО «Татфлот».

В республике открытие пассажирской навигации по Волге запланировано на 30 апреля.