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Транспорт
20 апреля 2022  02:14

В Татарстане установлены тарифы на перевозку пассажиров пригородным речным транспортом

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В Татарстане установлены тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах в пригородном сообщении, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«Учитывая инфляционные процессы для наиболее востребованных маршрутов АО “Татфлот”, тарифы составят по направлению Казань – Болгар на скоростных судах 397 рублей, по маршруту Казань – Свияжск на водоизмещающих судах – 137 рублей», – говорится в сообщении.

По итогам конкурса на организацию обслуживания населения водным транспортом в пригородном сообщении в Татарстане победило АО «Татфлот».

В республике открытие пассажирской навигации по Волге запланировано на 30 апреля.

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