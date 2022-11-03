В Татарстане установлен первый памятник доброте — «Одуванчик»

В Нурлате появился первый в Татарстане памятник доброте и миру под названием «Одуванчик». Его автор — основатель и президент Международной академии доброты Григорий Потоцкий, сообщает «Нурлат-информ».

Глава района Алмаз Ахметшин убежден, что добро помогает решать проблемы, в том числе и глобальные. Во многих странах мира установлены такие памятники, за несколько лет планируется по всей стране открыть сто подобных скульптур.

«Мы благодарны скульптору за безвозмездный подарок Нурлату», — сказал он на открытии.

В открытии приняли участие депутаты Госсовета РТ, члены депутатской группы Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век». Белое покрывало с памятника сняли поэтесса, член Союза писателей РТ, благотворитель Фаузия Мухаметова и юная участница телешоу «Лучше всех» Изабелла Буланова.

Нурлатцы же, особенно жители микрорайона Яшлек, где установлен «Одуванчик», с огромной радостью восприняли, что вместе со строительством сквера в их микрорайоне появился памятник, символизирующий мир и доброту.

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что в нашем микрорайоне строится сквер. В целом радует, что в Нурлате все больше становится зеленых уголков, куда можно прийти с семьей», — поделилась Татьяна Смирнова.

Затем она приложила ладонь к установленному у подножия «Одуванчика» информационному стенду.

«Я хочу передать импульс любви и добра моим дорогим людям — маме, папе, бабушке, они живут в селе Тюрнясево, мужу, который находится в командировке, и своим детям», — поделилась она.