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В Татарстане установлен максимальный размер платы за парковку, он составляет 140 рублей в час. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Кроме того, документом утверждена методика расчета платы за парковку. Начальный размер платы за один час пользования стоянкой равняется половине произведения тарифа за проезд на общественном транспорте, коэффициента, равного 0,5, месячного среднедушевого дохода и коэффициента, равного 0,0015. Результат округляется в большую сторону до величины, кратной пяти рублям.

«На парковках, где уже введена плата за пользование, необходимо придерживаться тарифной политики, направленной на поддержание заполняемости <...> на уровне от 70 до 85% <...>», — подчеркивается в документе.

Если заполняемость оказывается ниже или выше этого диапазона, собственник стоянки должен корректировать плату в большую или меньшую сторону. Оценку заполняемости следует проводить раз в месяц или квартал. Изменение размера платы проводится с шагом, кратным пяти рублям.

Помимо прочего, в постановлении отмечается, что целью деятельности платных парковок является не извлечение прибыли собственником стоянки, а обеспечение доступности территорий и объектов, повышение эффективности организации дорожного движения и регулирование спроса на поездки с использованием личных легковых автомобилей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанские парковки станут бесплатными на майские праздники.