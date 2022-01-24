В Татарстане установлен антирекорд по приросту больных c Covid-19 — 297 человек

В Татарстане подтвердилось 297 случаев коронавирусной инфекции. Эта цифра стала абсолютным максимумом региона с начала пандемии, следует из данных Минздрава РТ.

11 человек заболели за пределами Татарстана, остальные случаи контактные. 126 из них пришлось на Казань, далее в антитопе оказались Челны — 46, Зеленодольский район — 20, Чистопольский — 12. Следом расположились Нижнекамский — восемь, Лаишевский, Нурлатский — семь, Рыбно-Слободский, Кукморский и Тукаевский — по шесть. В общей сложности новые случаи Covid-19 за сутки подтвердились в 31 районе.

«40 человек госпитализированы, 257 получают лечение на дому», — добавили в пресс-службе Минздрава.

В общей сложности за время пандемии вирус выявлен у 45 525 татарстанцев. Из них 38 302 уже выздоровели.

Первую вакцинацию прошли 2 357 399 жителей РТ, оба компонента прививки сделал 1 884 121 из них. Ревакцинацию прошли 173 239 человек.