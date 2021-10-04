В Татарстане установится сухая погода с минусовыми температурами ночью

В предстоящие дни погоду в Татарстане определит опускающийся с севера обширный и мощный антициклон с отрицательными ночными температурами. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РТ.

Согласно прогнозам, атмосферное давление существенно вырастет. Завтра ночные температуры опустятся до −2.. –7 градусов. Днем благодаря солнцу столбик термометра поднимется до +11 градусов, осадков не ожидается.

В среду и четверг под влиянием центральной части антициклона в республике установится сухая погода. Ночью температура воздуха составит от +1 до −4 градусов, днем воздух прогреется до +8.. +14 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике сохранится антициклональная погода. Осадки маловероятны. Ночью столбик термометра будет показывать от +2 до −3 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.