В Татарстане установили размер возмещения затрат НКО на услугу «Социальная няня»
Государственный комитет РТ по тарифам на заседании правления впервые установил тариф на услугу «Социальная няня» для некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Тариф предназначен для возмещения затрат на оказание услуги, получателям она предоставляется бесплатно, подчеркнули в госкомитете.
Данное решение соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного на поддержку родителей и создание условий для совмещения воспитания ребенка с обучением или работой, отметили в ведомстве.
Услуга «Социальная няня» предназначена для детей в возрасте от шести месяцев до трех лет, не посещающих детский сад. Она предоставляется родителям не старше 30 лет, причем мать ребенка должна учиться в образовательной организации по очной форме обучения. Няня может приходить до двух раз в неделю на четыре часа в день.
Для признания ребенка нуждающимся в услуге родителю следует обратиться с заявлением и пакетом документов в территориальный орган социальной защиты по месту жительства. После принятия решения с поставщиком услуги заключается договор.
Все решения, принятые на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам, размещены на официальном сайте ведомства, уточнили в пресс-службе.