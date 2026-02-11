В Татарстане установили размер возмещения затрат НКО на услугу «Социальная няня»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Государственный комитет РТ по тарифам на заседании правления впервые установил тариф на услугу «Социальная няня» для некоммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тариф предназначен для возмещения затрат на оказание услуги, получателям она предоставляется бесплатно, подчеркнули в госкомитете.

Данное решение соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного на поддержку родителей и создание условий для совмещения воспитания ребенка с обучением или работой, отметили в ведомстве.

Услуга «Социальная няня» предназначена для детей в возрасте от шести месяцев до трех лет, не посещающих детский сад. Она предоставляется родителям не старше 30 лет, причем мать ребенка должна учиться в образовательной организации по очной форме обучения. Няня может приходить до двух раз в неделю на четыре часа в день.

Для признания ребенка нуждающимся в услуге родителю следует обратиться с заявлением и пакетом документов в территориальный орган социальной защиты по месту жительства. После принятия решения с поставщиком услуги заключается договор.

Все решения, принятые на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам, размещены на официальном сайте ведомства, уточнили в пресс-службе.