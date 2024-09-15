В Татарстане установили норматив затрат на бесплатное горячее питание в школах

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Правительство Татарстана обновило норматив затрат на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов. Он установлен на следующий год и плановый период 2026-го и 2027-го. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В 2025 году нормативные затраты на одного школьника установлены на уровне 69,43 рубля, в 2026-м — 72,21 рубля, а годом позднее — 75,1 рубля в день. Эти же суммы указаны как показатель средней стоимости горячего питания обучающихся по программам начального общего образования.

Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.