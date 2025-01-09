В Татарстане установили ежемесячную выплату для детей-инвалидов с фенилкетонурией

В Татарстане дети-инвалиды, страдающие фенилкетонурией, будут получать ежемесячную выплату в размере 50% от прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В соответствии с документом, выплата назначается одному из родителей или законных представителей, с которым проживает ребенок. Для предоставления пособия заявитель (ребенок-инвалид) или его представитель должен предоставить следующие документы в Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат): заявление, медицинскую справку, копию свидетельства о рождении ребенка, выданную компетентным органом иностранного государства, и копию его нотариально удостоверенного перевода на русский язык (если регистрация акта производилась компетентным органом иностранного государства), доверенность. Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, реквизиты лицевого счета в банке или иной кредитной организации. Остальные сведения центр получит на основании межведомственных запросов.

Решение будет вынесено в течение 10 рабочих дней. В выплате может быть отказано в том случае, если ребенок-инвалид находится на полном государственном обеспечении, если заявитель лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах по решению суда в отношении ребенка. Также выплата не будет назначена при непредоставлении требования и ряду других причин.