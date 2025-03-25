В Татарстане установили 24 зоны возможного затопления и подтопления

В преддверии паводкового сезона Росреестр и Роскадастр по РТ напомнили жителям республики о возможных зонах затопления и подтопления, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Согласно сведениям ЕГРН, на сегодняшний день в Татарстане внесены сведения о 6 зонах затопления и о 18 зонах подтопления. Данные зоны расположены в границах городов Альметьевск и Агрыз, а также в Буинском, Лениногорском, Нижнекамском и Нурлатском районах. Общая площадь потенциальных зон затоплений и подтоплений составляет более 1,6 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана, разница между затоплением и подтоплением состоит в том, что подтопление происходит за счет поднятия из-под земли грунтовых вод, а затопление – в результате выпадения осадков или разлива водоемов.

«В настоящее время в Татарстане все зоны затопления и подтопления стопроцентно внесены в ЕГРН. Всего их на территории республики 24. Соответственно, для зон затопления и подтопления установлен особый режим использования территории. Так, в границах зон затопления и подтопления запрещается возведение объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями или методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод. Кроме того, на таких территориях нельзя использовать сточные воды для регулирования плодородия почв. Запрещается размещать кладбища, скотомогильники, свалки, а также распылять химикаты против вредителей с воздуха», - пояснил замруководителя Росреестра Татарстана Андрей Парамонов.

Замдиректора Роскадастра по РТ Артур Егоров добавил, что зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех видах документации по градостроительному зонированию с целью соблюдения определенного режима использования территорий в местах, подверженных неблагоприятным гидрологическим явлениям.

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин, в настоящее время на реках республики продолжается слабое развитие весенних процессов. За прошедшие сутки на реках республики продолжилось понижение высоты уровней воды от 1 до 11 см. Уровни воды на реках наблюдаются ниже отметок выхода воды на пойму, ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений. Подтоплен один низководный мост в Азнакаевском районе на реке Ик у н.п. Тумутук (высота перелива 40 см).

Узнать, попадает ли земельный участок в зону затопления или подтопления, можно на Публичной кадастровой карте, которая теперь функционирует на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных». Также информация отражается в выписке из ЕГРН, которую можно заказать на портале госуслуг или в МФЦ.