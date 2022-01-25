В Татарстане успешно реализуется программа подготовки инвалидов к самостоятельной жизни

Первые слова, первые шаги, школьные успехи, даже обычная детская драка во дворе дома — казалось бы, эти простые человеческие радости даны всем. Но, к сожалению, в нашем мире есть дети, которые и физически, и ментально отстают от своих сверстников. Благотворительный фонд поддержки молодого поколения и социальных инициатив «БлагоДарение» совместно с Тренировочным центром «Социально-адаптационные навыки» успешно реализует в Казани программу подготовки к самостоятельной жизни молодых инвалидов с ментальными и психофизическими нарушениями в условиях «тренировочной квартиры» при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.

Повзрослевший (18+) ребенок с ОВЗ, которого мама опекает и ограждает от всего, в реальной жизни не способен самостоятельно приготовить себе даже яичницу или салат, запустить стиральную машину или включить телевизор. Оказавшись в тренировочной квартире, он практически проходит квест, по сложности сопоставимый с симуляторами космических аппаратов для обычных ребят. Но мамы с годами становятся старше, однажды им самим понадобится помощь и необходимость заботы о себе станет актуальной для обоих.

Молодые совершеннолетние люди с инвалидностью, с особенностями психофизического развития, часто не могут самостоятельно себя обслуживать, нуждаясь в постоянном уходе своих родителей/опекунов. Обучение в условиях, максимально приближенных к квартирным, дает возможность обрести навыки элементарного самообслуживания для дальнейшего самостоятельного проживания, как с родителями, так и независимо. Специалисты тренировочного центра и фонда занимаются закреплением таких навыков, как: соблюдение гигиены (мытье рук, чистка зубов, алгоритм посещения туалета, причесывание), приготовление пищи, уход за кухонным инвентарем, личными вещами, покупки товаров первой необходимости (финансовая грамотность), уборки помещения, коммуникация, организация и проведение досуга.

Молодой человек, прошедший в тренировочной квартире курс занятий, поражает своими успехами в первую очередь себя и родителей: он застилает постель, самостоятельно покупает продукты, пользуется общественным транспортом, готовит, не стесняется общаться.

О реализации данного проекта с сентября 2020 года знают далеко за пределами столицы Татарстана, а с осени 2021 года при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Татнефть», данный проект начал свою реализацию в г. Бавлы.

Больше информации на странице Фонда в инстаграм: www.instagram.com/center_sankzn