В Татарстане усилят контроль за реализацией народной программы «Единой России»

Фото: Пресс - служба Татарстанского регионаного отделения партаии "Единая Россия"

В Татарстане создадут рабочую группу, в состав которой войдут главы комитетов Госсовета республики по контролю и координации с органами исполнительной власти в части реализации народной программы «Единой России». Такое решение было принято на заседании фракции партии «Единая Россия» в Государственном Совете РТ.

«В ходе последней избирательной кампании в республике было собрано более 6 тыс. предложений по народной программе. Люди должны знать и видеть нашу работу. Не одного конкретного депутата, а „Единой России“ в целом», — заявил руководитель фракции «Единой России», заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

В свою очередь заместитель секретаря Татарстанского отделения партии, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова отчиталась о промежуточных итогах реализации народной программы.

«В 2022 году в республике в рамках народной программы отремонтировали 15 отделений почтовой связи в 14 районах. Еще в 32 сельских и двух городских почтовых отделениях ремонт завершат до конца года. На объектах появятся новая мебель и современная техника. Особенно важно, что посетители смогут не только приобрести товары первой необходимости, но и подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, самостоятельно проверить показатели здоровья, получить заказы служб доставки. В рамках национального проекта „Здравоохранение“ капитально отремонтировали 21 поликлинику и больницу, 96 фельдшерско-акушерских пунктов, построили две поликлиники и 27 ФАПов», — перечислила Римма Ратникова.

Кроме того, парламентарий отметила, что в регионе в рамках народной программы продолжается работа по догазификации. «Татарстанцы подали более 31 тыс. заявок, 24 тыс. договоров заключены, более 60% жителей уже получили газ. Возможно, результаты выглядят не такими впечатляющими в масштабах страны. Однако у нас постоянно увеличиваются объемы ввода нового жилья, подключаются к сетям газораспределения социальные объекты, ранее не имевшие газоснабжения», — поделилась Римма Ратникова.

Депутат Госсовета РТ также подчеркнула, что для поддержки обратной связи с избирателями был создан и успешно реализуется спецпроект «Партийный десант». Народные избранники всех уровней выезжают на объекты на разных этапах работ, встречаются с местными жителями и представителями различных трудовых коллективов.

«Как видим, народная программа партии — не набор обещаний, реализацию которых невозможно отследить. Это конкретные обязательства, каждое из которых имеет измеримые показатели и индикаторы. Более того, партия готовится внести в народную программу новые положения, такие как модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах и благоустройство пришкольных участков. То есть „Единая Россия“ вместе с избирателями корректирует народную программу под реалии жизни. И нам всем необходимо принимать в этом активное участие», — подытожила Римма Ратникова.