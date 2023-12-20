В Татарстане усилят контроль за перевозками детей во время зимних каникул

В Татарстане стартовало профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Автоинспекторы проведут мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей. Не останутся без внимания и малолетние пешеходы, игнорирующие требования ПДД.

По данным республиканской Госавтоинспекции, в 2023 году в Татарстане в ДТП 17 детей погибли и 444 получили ранения. Особую тревогу вызывает аварийность с участием детей-пассажиров. Из 17 погибших детей 11 были пассажирами.

Профилактическое мероприятие продлится до 8 января 2024 года. Помощь в проведении мероприятий окажут ЮИДовцы, педагоги, родительская общественность. В образовательных организациях будут проведены профилактические беседы с учащимися и их родителями.