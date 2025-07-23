В Татарстане усилят борьбу с борщевиком и начнут штрафовать за некошеные участки

В России с марта следующего года ужесточат правила борьбы с борщевиком Сосновского. Госдума приняла правки в федеральный закон, которые обязывают владельцев земельных участков уничтожать токсичный сорняк. В противном случае — штрафы: для граждан до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 700 тысяч, об этом сообщает «ТНВ».

В Татарстане проблема стоит особенно остро: за последние пять лет площадь распространения борщевика увеличилась на тысячу гектаров — это треть всех поражённых территорий. Самые неблагополучные районы — Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Балтасинский, а также Казань.

Одна из горячих точек — село Большие Кабаны в Лаишевском районе. Там сорняк занял овраг рядом с жилыми домами. Растения высотой до четырёх метров растут буквально вдоль тропинок, по которым каждый день ходят местные жители.

«Внук просто прошёл мимо — и вся кожа в пятнах. Уже месяц как цветёт, а реакции нет», — пожаловалась жительница села Наталья Ильина.

Контакт с борщевиком опасен: его сок может вызвать сильнейшие ожоги и аллергию. Особенно агрессивно растение распространяется в июле, когда начинает цвести. С одного куста может разлететься до 20 тысяч семян — поэтому борьба требует комплексного подхода.

Как сообщили в исполкоме Лаишевского района, овраг в Кабанах уже дважды обрабатывался химикатами. Следующий этап планируется на период с 15 августа по 15 сентября. Начальник районного исполкома Гульнара Карсалова просит жителей не пытаться удалять борщевик самостоятельно — это опасно.

Теперь борьба с растением перестаёт быть инициативой «по заявке» — и становится законной обязанностью. Штрафовать будут всех, кто допустил разрастание сорняка на своей земле. Речь идёт не только о частниках, но и о крупных землевладельцах и организациях. Как отметил начальник отдела земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков, изменения в законодательстве — своевременные: «Нужно повышать ответственность за состояние земель. Борщевик — не просто сорняк, а угроза здоровью».

По данным Минсельхоза РТ, в республике борщевик выявлен уже в 29 районах. В этом году на его уничтожение из бюджета выделено 25 миллионов рублей. Лидирует по площади поражения Высокогорский район — более 700 гектаров. Далее идут Казань и Зеленодольский район. В Лаишевском и Пестречинском — чуть меньше, но ситуация по-прежнему серьёзная.

Как рассказала начальник районного филиала Россельхозцентра по РТ Лариса Смирнова, для эффективной борьбы требуется не меньше двух–трёх сезонов. «Только химией мы обрабатываем по 100 гектаров в год, столько же — механическим способом. И частникам напоминаем: территория за забором — их зона ответственности», — подчеркнула она.

Особое внимание — жалобам через «Народный контроль». Хотя Елабуга официально не в списке районов с очагами борщевика, от её жителей поступило 88 обращений. В Казани не решается вопрос в посёлке Победилово — на улицах Достоевского и Мухамедьярова сорняк цветёт уже месяц.