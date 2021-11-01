В Татарстане лишь четыре съезда к карьерам из 34 соответствуют всем требованиям

В Татарстане профильные ведомства усиливают контроль за состоянием придорожных полос около карьеров по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Добывающие полезные ископаемые компании нередко прибегают к перегрузу транспорта, что приводит к разрушению дорог. К тому же добыча щебня и песка часто ведется в несанкционированных карьерах. Как рассказал начальник Управления государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ Алексей Полюшков, лицензионным отделом министерства «выдано 318 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых».

Все съезды к карьерам должны соответствовать требованиям безопасности дорожного движения. Здесь должны быть установлены дорожные знаки и разметка, в местах примыкания к основной автодороге необходимо твердое покрытие. Также требуется обустроить технологическую мойку. Кроме того, под примыканием должна быть проложена водопропускная труба. Если же съезд к карьеру отходит от дороги первой, второй или третьей категории, необходимы также полосы разгона и торможения.

По данным ГБУ «Безопасность дорожного движения», организации и предприниматели обычно не получают разрешений на строительство примыканий, хотя должны делать это. Всего в Татарстане насчитывается 34 съезда к карьерам с региональных дорог, но лишь четыре из них соответствуют всем требованиям. Использовать остальные 30 по закону нельзя из-за возможных серьезных последствий.

«<…> реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий к региональным дорогам допускается при наличии письменного согласия „Безопасность дорожного движения“ на выполнение указанных работ. Данное согласие должно содержать технические условия и требования, подлежащие обязательному выполнению владельцами примыканий к карьерам», — подчеркнула в связи с этим начальник отдела обеспечения исполнения установленного порядка использования придорожных полос ГБУ «Безопасность дорожного движения» Елена Алферова.

Пока с нарушителями борются, накладывая на них штрафы. За повреждение и загрязнение дорог придется заплатить до 300 тыс. рублей. А санкции за разведку и добычу песка и гравия без лицензии еще серьезнее: штрафы могут достигать 1 млн рублей.