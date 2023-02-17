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Руc Тат
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Сельское хозяйство 17 февраля 2023 16:02

В Татарстане ущерб от потери техники из-за возгораний оценили более чем в 30 млн рублей

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В Татарстане ежегодно фиксируются случаи возгорания сельхозтехники, которые приводят к ее полному уничтожению. В прошлом году произошло 12 возгораний, ущерб от потери техники превысил 30 млн рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Управления Гостехнадзора РТ.

«Основной причиной возникновения пожаров является эксплуатация техники с неисправными системами питания, выпуска отработавших газов, электропитания. При проведении технических осмотров прошу тщательно проверять технику, в том числе на исправность этих систем», — обратился министр сельского хозяйства и продовольствия к участникам коллегии.

В последние годы сельхозформирования активно обновляют парк техники. Ежегодно они приобретают более 1 тыс. единиц самоходной техники и свыше 2 тыс. прицепных машин, отметил Зяббаров. Однако, по его словам, не вся техника ставиться на учет в Управлении Гостехнадзора республики.

«Прошу совместными усилиями провести работу по максимальной регистрации закупаемой техники», — подчеркнул министр.

#марат зяббаров #сельхозтехника #гостехнадзор рт
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