В Татарстане ушел из жизни ветеран пожарной охраны Алексей Шаповалов

Вчера, 7 августа, из жизни ушел ветеран пожарной охраны РФ, полковник внутренней службы в отставке Алексей Шаповалов, сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района РТ.

Алексей Шаповалов служил в пожарной охране с 1971 года. Он – выпускник Харьковского пожарно-технического училища МВД СССР 1974 года. Вся его деятельность была связана с обеспечением надежной противопожарной защиты предприятий Нижнекамска и самого города.

С 1992 по 2020 год Алексей Шаповалов стоял во главе нижнекамского отряда противопожарной службы. Его наградили медалью «За отвагу на пожаре», медалями 1 и 2 степеней ордена «За заслуги перед Отечеством», он получил ведомственные награды МВД РФ и МЧС РФ, а также почетное звание «Заслуженного спасателя Республики Татарстан». Алексей Шаповалов стоял у истоков формирования пожарной охраны Нижнекамска.

Фото: © администрация Нижнекамского района РТ

Его настойчивость, активная жизненная позиция и колоссальная работоспособность позволили организовать стабильные коллективы подразделений отряда. Благодаря тому, что Алексей Шаповалов внимательно относился к людям, постоянно заботился о нуждах сотрудников, пенсионеров пожарной охраны и членов их семей, при нем удалось решить множество социальных проблем состава отряда.

Будучи специалистом и руководителем наивысшего уровня, он обрадал великолепной эрудицией, являлся отличным наставником и психологом, был просто добрым собеседником, чей опыт неоднократно позволял находить выход из самых непростых, порой даже экстремальных ситуаций, а его преданность интересам службы всегда будет примером для многих поколений сотрудников.

Руководство и личный состав ГУ МЧС России по Республике Татарстан, ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан» и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан выражают соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Шаповалова.

Прощание с Алексеем Шаповаловым состоится 9 августа 2023 года в 10:00 в храме Казанской Иконы Божией Матери по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, п. Красный Ключ, ул. Садовая, д. 5.