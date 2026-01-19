news_header_top
Общество 19 января 2026 09:32

В Татарстане ушел из жизни 99-летний ветеран службы судебных приставов

Фото: ГУФССП по РТ

В Татарстане на 100‑м году жизни скончался ветеран службы судебных приставов Салимулла Шагидуллин. О его уходе сообщила пресс‑служба республиканского Управления судебных приставов.

Салимулла Калимуллович родился 12 июля 1926 года в селе Нурлаты Татарской АССР. Войну встретил школьником и по настоянию матери продолжил учебу.

Свою службу в системе юстиции он начал в 1960 году, став судебным исполнителем. Его участок включал 46 деревень, которые он обходил пешком. Ежегодно Салимулла Шагидуллин вел до 800 исполнительных производств, совмещая обязанности исполнителя и разыскника.

Салимулла Калимуллович прожил с супругой 60 лет, воспитал троих детей, стал дедушкой шестерых внуков и прадедушкой семи правнуков.

ГУФССП России по РТ выразило глубокие соболезнования родным и близким ветерана.

#судебные приставы #некролог
