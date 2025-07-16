Дополнительное образование в Татарстане охватывает уже 83% школьников

В Татарстане за последние несколько лет уровень охвата детей дополнительным образованием увеличился с 67% до 83%. Это произошло благодаря реализации национальных проектов, в первую очередь федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети», заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Значимый вклад в достижение этих результатов внесло создание современной инфраструктуры, в числе которой особое место занимают школьные технопарки», – цитирует главу Минобрнауки РТ пресс-служба ведомства.

Сейчас в Татарстане функционируют три технопарка «Кванториум», пять школьных технопарков «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум». Это высокотехнологичные площадки, оснащенные современным лабораторным и производственным оборудованием: станками с ЧПУ, 3D-принтерами, робототехническими комплексами, лабораториями по электронике, IT и промышленному дизайну.

«Создание школьных технопарков позволило кардинально расширить возможности технического и инженерного образования для детей и подростков. Так, существенно выросло не только количество образовательных программ по технической, естественнонаучной и инженерной направленностям, но и их качество», – подчеркнул Хадиуллин.

Сегодня в республике работают 153 организации дополнительного образования детей. Это позволяет школьникам выбирать занятия по интересам в самых разных сферах – от искусства до IT и промышленности, уточнил министр.

Правительство России утвердило План мероприятий второго этапа реализации Концепции развития дополнительного образования детей на 2025-2030 годы. В Минпросвещения РФ отметили, что дополнительное образование – важнейший инструмент разностороннего развития детей, который способствует достижению национальной цели, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша цель – расширить систему допобразования, чтобы она отвечала запросам каждого ребенка, раскрывая его таланты и способности. Особое внимание продолжим уделять синхронизации общего и дополнительного образования. При этом внешкольная деятельность должна предлагать разнообразные возможности для всестороннего развития учащихся и быть максимально доступной для всех детей. Будем расширять доступные образовательные ресурсы, делая дополнительные занятия интересными и разнообразными, а также предусмотрим интеграцию программ дополнительного образования детей с программами учебных предметов и программой воспитания, чтобы дети могли выбирать направление развития на основе личных предпочтений», – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Одна из ключевых задач второго этапа – дальнейшее финансирование дополнительного образования. Речь идет о социальных сертификатах, по которым дети могут бесплатно посещать кружки и секции. Предполагается, что к 2030 году не менее 30% детей в каждом регионе РФ ежегодно будут обеспечены такими сертификатами.

Еще одно направление – совершенствование цифровых сервисов. Сервис записи на программы дополнительного образования через портал госуслуг дополнится подпиской на уведомления о новых доступных программах.

В рамках реализации второго этапа концепции будет также уделено внимание развитию профильных направлений – техническому творчеству, культуре, гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам.