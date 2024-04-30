В Татарстане уровень бедности достиг минимальных значений с 1995 года

В Татарстане число жителей, чьи доходы ниже границы бедности, в 2023 году сократилось до 184,8 тыс. человек. Это на 15,2 тыс. граждан меньше, чем в 2022-м, пишет РБК Татарстан. Отмечается, что данный показатель по уровню бедности стал минимальным с 1995 года. От всей численности населения республики он составил 4,6%.

Отметим, что в прошлом году в Татарстане уровень бедности оказался ниже, чем в среднем в России (8,5%). Всего в стране людей, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам 2023 года оказалось 12,4 млн человек.

Более того, в Татарстане уровень бедности оказался одним из самых низких среди других регионов РФ. Для сравнения: ниже данный показатель только в Москве (4,5%), Санкт-Петербурге (4,4%) и Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%).

Напомним, что граница бедности в Татарстане в 2023-м составила 12,1 тыс. рублей. Для трудоспособного населения республика эту границу установили на уровне 12,9 тыс. рублей, для детей – 12,1 тыс. рублей, а для пенсионеров – 9,8 тыс. рублей.

В целом по России граница бедности в прошлом году составила 14,3 тыс. рублей.