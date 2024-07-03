В Татарстане упростили установку контейнеров ТБО перед многоэтажками и в СНТ

В Татарстане упрощен порядок установки контейнерных площадок для накопления ТБО перед многоэтажными домами и в СНТ. О подписании соответствующего постановления Правительства рассказали в Управлении Росреестра по Татарстану.

Необходимость в изменении процедуры возникла после многочисленных обращений садоводческих и огороднических товариществ. Они обратили внимание на трудности, которые возникают при попытке оборудовать территории контейнерными площадками. Также с неудобствами столкнулись и жители многоквартирных домов.

«Действительно, проблема размещения твердых коммунальных отходов, особенно в садоводческих товариществах, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок, назрела давно. Благодаря изменениям эта проблема будет решена: размещать контейнерные площадки теперь можно без предоставления земельных участков и установления сервитута. Тем самым будет обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Новый порядок значительно ускорит процесс, уверен руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков. Это, в свою очередь, поспособствует благоустройству территорий.

«В то же время такой шаг закрепит ответственность СНТ за содержание данной территории, соответственно, исчезнут стихийные свалки вблизи садоводческих товариществ, наконец-то будет наведен порядок», — заключил специалист.