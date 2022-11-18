Управляющие компании ОЭЗ Татарстана получат льготы по налогу на имущество

В Татарстане продлили льготы по налогу на имущество в размере 50% на 2023–2025 годы для управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, созданных на территории особых экономических зон. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 37-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Функционирование данных площадок направлено на создание инфраструктурных условий, повышение инвестиционной привлекательности, привлечение новых резидентов, создание новых рабочих мест», — заявил, представляя законопроект, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

По Налоговому кодексу России от налогообложения были освобождены управляющие компании особых экономических зон, учитывающие на балансе в качестве объектов основных средств недвижимое имущество, созданное для реализации соглашений о создании ОЭЗ. Льготы предоставлялись в течение десяти лет, и в настоящее время их действие, в том числе у ОЭЗ «Алабуга», истекает.

«Сегодня на территории особой экономической зоны „Алабуга” работают около 57 резидентов, из них 33 осуществляют производственную деятельность. Компаниями инвестировано более 158 млрд рублей, создано 8837 новых рабочих мест. Выручка резидентов составила около 780 млрд рублей», — подчеркнул глава Минэкономики.

Законопроектом также предусматривается полное освобождение от налога на имущество на 2023–2025 годы и уплаты налога в размере 50% на 2026–2028 годы для управляющих компаний индустриальных парков, расположенных на территории особых экономических зон промышленно-производственного типа. Это касается имущества, созданного для функционирования промпарка и введенного в эксплуатацию с 1 января 2023 года.