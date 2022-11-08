В Татарстане уничтожили партию незарегистрированных лекарств, на продавца завели дело

Весной этого года оперативники подразделений экономической безопасности и ПК МВД по РТ установили, что местный житель продает незарегистрированные в РФ зарубежные лекарства, предназначенные для лечения вирусного гепатита С. По закону, эти медикаменты не предназначены для продажи в России без соответствующей регистрации и сертификации.

Фото: МВД по РТ

На 32-летнего продавца лекарств возбудили уголовное дело за продажу незарегистрированных в России медикаментов.

Фото: МВД по РТ

По решению Вахитовского районного суда Казани, все незарегистрированные лекарства уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.