В Татарстане уничтожили более тонны мясной продукции из других регионов из-за генома АЧС

В Татарстане в прошлом году было уничтожено более одной тонны мясной продукции, поступившей из других регионов России, из-за генома вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщил врио руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев на итоговом заседании коллегии ведомства.

«После лабораторных исследований в мясной продукции некоторых производителей, которые поставляли ее в Татарстан, был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. В результате было изъято и уничтожено более одной тонны небезопасной продукции», — рассказал Галеев.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов добавил, что в прошлом году в Татарстане было зафиксировано три очага африканской чумы свиней среди диких кабанов. В январе был зарегистрирован очаг в охотхозяйстве «Ямашское» Альметьевского района, в феврале — в охотхозяйстве «Елховлес» Заинского района.

Третий случай был выявлен на территории охотхозяйства «Красновидово» Новошешминского района, где в начале июля обнаружили труп дикого кабана. «Распространение инфекции и ее занос в свиноводческие предприятия допущены не были», — подчеркнул он.

Кроме того, в ноябре прошлого года на перепелиной ферме КФХ «Фролов» Тукаевского района был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц. В результате проведенных мероприятий в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне всего уничтожено свыше 53 тыс. голов птицы.

«Все мероприятия по ликвидации вспышки инфекции были проведены своевременно. Так как это хозяйство соответствует всем требованиям биобезопасности, предположительный источник инфекции — это несанкционированный завоз кормов или инкубационного яйца из неблагополучных по гриппу птиц регионов», — отметил Хисамутдинов.

По его словам, помимо прямого распространения инфекции с дикими кабанами или живыми свиньями есть опасность заноса африканской чумы свиней и гриппа птиц в республику с инфицированной вирусом продукцией. Она не опасна для человека, но заражение свиней и птицы может произойти при скармливании им пищевых отходов, в которые могла попасть такая продукция.

«Для того чтобы избежать данной ситуации, отслеживается поступление продукции в системе „Меркурий”, а также исследуем пробы от входящей на территорию республики из других регионов свиноводческой и птицеводческой продукции. С начала прошлого года всего было исследовано более 12 тыс. проб», — подчеркнул он.

Начальник Главного управления ветеринарии заметил, что в течение 2021 года многократно выявлялась инфицированная продукция, которую приходилось изымать в торговых точках. По его мнению, если бы соответствующий мониторинг проводился на предприятии производителя, то таких ситуаций можно было бы избежать.

«Иногда в день приходится изымать и сжигать более тонны инфицированной продукции, собирая по килограммам по всей республике. Мы считаем, что причиной этого является выписка сопроводительных документов хозяйствующими субъектами, то есть переработчик сам себе выписывает сопроводительные документы. Полномочия по оформлению документов должны быть у государства. Разрешать производителю самостоятельно оформлять сопроводительные документы на свою же продукцию считаем неправильным», — заключил он.