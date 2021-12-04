В Татарстане умерли от Covid-19 еще девять человек

Еще девять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19 — пять женщин и четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено девять случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1957, 1936, 1942, 1939 и 1929 годов рождения, мужчины 1935, 1947, 1943 и 1982 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 4 декабря 2021 года достигло 1291.