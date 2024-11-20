В Татарстане умер предприниматель и известный футбольный болельщик Яшар Муратов

Фото: rubin-kazan.ru

В Татарстане ушел из жизни предприниматель и известный футбольный болельщик Яшар Муратов.

«Не стало Яшара Габдулловича Муратова – болельщика «Рубина» с более чем 60-летним стажем. 23 ноября ему должно было исполниться 87 лет. Яшар Габдуллович известен своей бесконечной любовью к футбольному клубу «Рубин». Он регулярно посещал матчи не только в Казани, но и на выезде», – сообщила пресс-служба футбольного клуба «Рубин».

Яшар Габдуллович Муратов родился 23 ноября 1937 года в Семипалатинске. Награжден Почетными грамотами и медалями: «За освоение целинных земель», «Ветеран Труда», Юбилейная «60 лет Вооруженных сил СССР, «В честь 1000-летия Казани», медалью «За доблестный Труд» за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитии нефтехимической промышленности Республики Татарстан.

Яшар Муратов почти всю жизнь посвятил сфере нефтехимии. Он трудился инженером и начальником бюро КИПиА Кирово-Чепецкого химзавода, в 1970-е стал заместителем директора Института органической и физической химии им. Арбузова АН СССР в Казани, работал заместителем генерального директора «НИИнефтепромхима», а затем возглавил НПФ «Интерпромхим» и НПО «Союзнефтепромхим».

Прощание состоится 21 ноября с 8.00 до 9.00 по адресу: г.Казань, ул.Дружбы, 5.

Редакция «Татар-информа» выражает глубокие соболезнования родным и близким Яшара Муратова, в том числе помощнику Раиса Республики Татарстан Муратову Марату Яшаровичу в связи с кончиной его отца.