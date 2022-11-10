В Татарстане уменьшилось число клубов по интересам

На данный момент в Татарстане наблюдается уменьшение количества клубов по интересам. Об этом на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре и науке сообщила первый заместитель министра культуры республики Юлия Адгамова.

По сравнению с 2020 годом клубных формирований в регионе стало на 37 меньше. Причиной их закрытия стали ограничения, вводившиеся из-за пандемии коронавируса, предполагавшие в том числе действие так называемого режима самоизоляции для людей старше 65 лет.

«Но мы надеемся, что этот показатель выровняется по итогам этого года, когда все ограничения сняты. Ведь старшее поколение – одна из главных наших целевых аудиторий», — подчеркнула Адгамова.

Несмотря на эти сложности, Татарстан занимает первое место среди регионов России по числу клубных формирований. Всего в республике насчитывается 15 777 объединений по интересам.