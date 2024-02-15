Глава МВД рассказал, что в Татарстане уменьшилось число разбоев, грабежей и краж

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В 2023 году зарегистрировано намного меньше умышленных убийств, разбойных нападений, грабежей и краж. Многие из них имеют самые низкие значения за последние три десятка лет. Об этом на пятьдесят первом заседании Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва рассказал врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Соколов.

По его словам, в 2020 году было зарегистрировано более 37 тысяч преступлений такого рода в республике, а уже в 2023 году этот показатель составил более 28 тысяч.

На 13,4% в республике снизилось число убийств, на 14,7% – число разбоев. Количество грабежей уменьшилось на 19,5%, краж в Татарстане в 2023 году было совершено на 13,6% меньше.

Аналогичная картина по преступлениям, совершенным в общественных местах, в том числе по преступлениям, совершенным на улице.