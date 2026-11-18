Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция, посвященная профилактике коррупции на муниципальном уровне. В ней приняли участие заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, глава Дрожжановского района Республики Татарстан Марат Гафаров, а также заместитель главы Заинского района Республики Татарстан Петр Уразайкин.

За 9 месяцев 2026 года в Татарстане за нарушение антикоррупционного законодательства привлекли к ответственности 215 должностных лиц, рассказала Равия Шрша. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в Татарстане привлекли к ответственности 223 должностных лица, а еще 9 человек были уволены по утрате доверия. В этом году количество уволенных выросло до 16.

После этого Равия Шрша обратила особое внимание на развитие республики.

«Реализуется масштабная программа благоустройства и обновления социальной инфраструктуры. Мы ездим по прекрасным дорогам. На программу дорожных работ в республике за 2026 год у нас выделено 93,1 млрд рублей. В том числе 15,5 млрд рублей – это средства из федерального бюджета и 80,6 млрд рублей – это средства из бюджета Республики Татарстан», – рассказала она.

Также Равия Шрша добавила, что когда речь идет о больших суммах, очень важно осуществлять контроль – как государственный, так и общественный. В этом очень помогает информационная система Республики Татарстан «Народный контроль».

По данным Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской, с начала 2026 года в систему поступило 82 835 обращений.

«Мы ежедневно ведем мониторинг обращений, которые поступают на эту площадку. Самыми горячими темами для обращений в этом году стали вопросы благоустройства и инфраструктуры, дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунальная сфера», – рассказала Сабурская.