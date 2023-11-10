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В Татарстане уменьшили финансирование программы по содействию занятости населения
В Татарстане урезали объем средств, выделяемых на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014–2025 годы». Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Вместо почти 27,4 млн рублей общее финансирование программы лишь чуть превысит 25,7 млн. Таким образом, сокращение составило почти 1,7 млн рублей.
Ранее планировалось, что в текущем году на воплощение программы в жизнь из федерального бюджета поступит более 2,6 млн рублей. Однако теперь Татарстан получит только 949,5 тыс. рублей.
Соответственно, сокращение коснулось лишь федерального финансирования. В целом оно будет равняться примерно 16,5 млн рублей вместо предполагавшихся 18,2 млн. При этом затраты республиканского бюджета практически не изменились (те же 9,1 млн рублей).
Программа нацелена на оказание помощи в поиске работы отдельным категориям граждан. Представителям этих категорий дают возможность пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.
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