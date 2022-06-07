В Татарстане углубленную диспансеризацию после Covid-19 пройдут более 245 тыс. человек

В Татарстане в этом году углубленную диспансеризацию после перенесенного Covid-19 смогут пройти более 245 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Гузалия Закариева на заседании Комитета Государственного Совета республики по бюджету, налогам и финансам.

«С июля 2021 года для пациентов, переболевших коронавирусом, предусмотрена углубленная диспансеризация, которую прошли 46 545 татарстанцев. Это направление оплачивалось за счет дополнительных средств, поступивших из федерального бюджета. Расходы составили 41 млн рублей. Углубленная диспансеризация не заменяет программу стандартной диспансеризации, а является ее дополнением», — рассказала докладчик.

По словам Закариевой, за два предыдущих года и пять месяцев 2022 года Татарстан из резервного фонда Правительства России и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования получил дополнительное финансирование в объеме 9 млрд рублей.

«За прошлый год Татарстан вошел в пятерку регионов России, которые получили самую большую финансовую помощь в натуральном выражении. Фактические объемы оказания медицинской помощи в прошлом году выросли по всем видам ее оказания. Основные расходы пришлись на стационарную медицинскую помощь — 54% от объема полученных средств были направлены на оплату круглосуточного стационара», — отметила она.

Замдиректора Фонда ОМС подчеркнула, что за счет дополнительно поступивших средств оплачивалось тестирование на Covid-19, компьютерная томография, диагностические лабораторные исследования, скорая медицинская помощь.

«В этом году 160 млн рублей поступили из резервного фонда Правительства России. Деньги предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи при Covid-19, 637 млн рублей поступили из средств Федерального фонда ОМС», — заключила она.