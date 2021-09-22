В Татарстане удвоилось количество дольщиков, использующих счета эскроу

В Татарстане за январь — август 2021 года из 12,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве почти 9 тыс. были зарегистрированы с применением эскроу-счетов. Это составляет 73% от их общего количества, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

В аналогичном периоде прошлого года действовало 11,9 тыс. подобных договоров, и только 40% из них предусматривали применение счетов эскроу. Таким образом, в республике количество дольщиков, использующих систему эскроу, выросло в 1,9 раза.

Обязательная регистрация договора об участии в долевом строительстве с применением механизма эскроу-счетов была введена в России с 1 июля 2019 года.

Ссылаясь на данные Минстроя РТ, Росреестр сообщил также, что в настоящее время проектное финансирование в Татарстане применяют 78 застройщиков. При этом 156 многоквартирных домов (82,6%) строится по эскроу-системе — 1,4 млн кв. метров жилой недвижимости. Всего в регионе насчитывается 88 застройщиков, которые строят 188 многоквартирных домов жилой площадью 1,7 млн кв. метров.