В Татарстане удвоен размер выплаты при награждении медалью «Родительская доблесть»

В Татарстане увеличен размер единовременных выплат, которые получают награжденные медалями РТ «Родительская доблесть» и «Ана даны — Материнская слава». Указ с изменениями подписал сегодня Раис республики Рустам Минниханов.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024», — уточняется в документе.

Для тех, кто подходит под критерии и уже получил выплату, будет проведен перерасчет.

Теперь родители (усыновители), награжденные медалью РТ «Родительская доблесть», будут получать по 200 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Вознаграждение выплачивается одному из супругов, отмеченных медалью.

Матерям, воспитавшим пять детей и получившим медаль «Ана даны — Материнская слава», полагается 100 тысяч рублей вместо 50 тысяч. Также предусмотрено повышение выплаты для обладательниц этой медали, у которых шесть и более детей. За каждого ребенка после пятого размер единовременного вознаграждения будет повышаться на 20 тысяч рублей (ранее на 10 тысяч) при условии достижения ребенком трехлетнего возраста на период награждения.