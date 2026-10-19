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Общество 19 октября 2026 13:22

В Татарстане учредят почетное звание «Заслуженный судебный пристав по РТ»

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В Татарстане дополнят виды почетных званий новой государственной наградой – «Заслуженный судебный пристав по РТ». Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Почетное звание «Заслуженный судебный пристав по Республике Татарстан» предлагается присваивать высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за особые заслуги в организации и обеспечении порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц, в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения», – сказал председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, как правило, такие специалисты состоят на службе в органах принудительного исполнения не менее 10 лет.

Хабибуллин уточнил, что законопроект направлен на популяризацию деятельности органов принудительного исполнения в Татарстане.

#судебный пристав-исполнитель #почетное звание #госнаграды #законопроект
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