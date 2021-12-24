В Татарстане учредят медаль «Родительская доблесть» для многодетных семей

В Татарстане учредят медаль «Родительская доблесть» для многодетных родителей, в том числе усыновителей. Соответствующий законопроект единогласно приняли сразу в трех чтениях депутаты на 28-м заседании Государственного Совета РТ.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что республиканский законопроект разработан для реализации послания Президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики на 2022 год, а также повышения авторитета семьи и престижа родительского труда.

«Законопроектом учреждается медаль “Родительская доблесть” для родителей (усыновителей), состоящих в зарегистрированном браке, либо родителей (усыновителей), в случае смерти одного из родителей (усыновителей) или объявления его умершим, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей в соответствии с требованиями семейного законодательства, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка», – уточнила докладчик.

Зарипова пояснила, что к награде представляются родители (усыновители), проживающие в Татарстане не менее 10 лет, образовавшие социально ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Парламентарии приняли законопроект, которым вносятся изменения республиканский закон «О государственных наградах Республики Татарстан».