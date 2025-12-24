В Татарстане учредят госнаграду для сотрудников войск нацгвардии

В Татарстане учредят почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по Республике Татарстан». Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Почетное звание "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии по РТ" предлагается присваивать высокопрофессиональным военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии России за особые заслуги в обеспечении государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод человека и гражданина, подготовке и воспитании кадров войск национальной гвардии», – рассказал депутат Альберт Хабибуллин.

Кандидат на эту награду должен состоять на службе в войсках национальной гвардии не менее 10 лет, уточнил он.

Кроме того, проектом закона предусматривается, что Раис Татарстана вправе лично инициировать вопрос о награждении государственной наградой республики.