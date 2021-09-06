В Татарстане учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного
Конфликт произошел в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе республики. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 20-летняя учительница на почве ревности устроила скандал со своим 17-летним возлюбленным – студентом Набережночелнинского колледжа.
Во время ссоры девушка взяла нож и несколько раз ударила молодого человека в грудь. Увидев, что наделала, учительница попыталась свести счеты с жизнью.
Обоих пострадавших госпитализировали.