В Татарстане учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного

Конфликт произошел в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе республики. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 20-летняя учительница на почве ревности устроила скандал со своим 17-летним возлюбленным – студентом Набережночелнинского колледжа.

Во время ссоры девушка взяла нож и несколько раз ударила молодого человека в грудь. Увидев, что наделала, учительница попыталась свести счеты с жизнью.

Обоих пострадавших госпитализировали.

