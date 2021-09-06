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Ру Тат
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6 сентября 2021  13:10
Полина Шевчук

В Татарстане учительница из ревности изрезала ножом 17-летнего возлюбленного

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Конфликт произошел в поселке Совхоз «Татарстан» в Тукаевском районе республики. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 20-летняя учительница на почве ревности устроила скандал со своим 17-летним возлюбленным – студентом Набережночелнинского колледжа.

Во время ссоры девушка взяла нож и несколько раз ударила молодого человека в грудь. Увидев, что наделала, учительница попыталась свести счеты с жизнью. 

Обоих пострадавших госпитализировали.
 

#покушение на убийство #МВД РТ #ревность #ударила ножом
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