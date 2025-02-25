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Общество 25 февраля 2025 12:54

В Татарстане участников СВО и их семьи проконсультируют по вопросам выплат

Единый день приемов участников специальной военной операции и их родных состоится 28 февраля в Татарстане. Пройдет он с 10:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Единой России».

В Казани по адресу ул. Карла Маркса, 31/7 на вопросы о выплатах ответят офицер пункта отбора на военную службу по контракту, капитан Егор Горячев, представитель комитета семей воинов Отечества в РТ Ангелина Галимова, а также начальник отдела по вопросам восстановления прав граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Зульфия Гильмутдинова.

«Единые дни приема – это инструмент решения вопросов, волнующих участников СВО и их семьи. Мы стремимся оказать всестороннюю поддержку, оперативно реагируя на запросы граждан», - отметил руководитель Региональной общественной приемной Камиль Садриев.

Для получения дополнительной информации и подачи обращений можно позвонить по телефону 8 843 238 1000, отправить письмо на электронную почту op@tatarstan.er.ru или написать личное сообщение в социальных сетях.

#СВО #Единая Россия
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