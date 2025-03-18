В Татарстане участники СВО при открытии своего дела могут получить поддержку ЕР

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» запускает новый образовательный проект для участников спецоперации. Ветераны и члены их семей, а также жители новых регионов страны смогут пройти обучающую программу по основам предпринимательства. Для этого были подготовлены наиболее ориентированные на практику курсы с пошаговым алгоритмом открытия и развития своего дела.

На первом этапе федеральный проект реализуют четыре региона. Помимо Республики Татарстан, пилотными стали Рязанская область, Северная Осетия и Приморский край.

«Каждый участник проекта «СВОй бизнес» получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», – подчеркнул секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

В Татарстане программа стартует 31 марта на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Первый модуль продлится до 4 апреля. Заявки на прохождение обучения уже начали поступать – свое желание принять участие уже выразили десять ветеранов спецоперации.

«В программе предусмотрено выступление компетентных спикеров. Преподаватели казанских вузов, а также успешные предприниматели, которые прошли путь от участника СВО до руководителя своего дела, расскажут слушателям о возможностях и тонкостях открытия своего дела», – сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Активно в повестку включился НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» при поддержке Министерства экономики Республики. Организация оказывает консультации по регистрации бизнеса для участников и ветеранов СВО, членов их семей. С начала года юридическую помощь получили пять заявителей. Также ранее программу обучения предпринимательству «СВОе дело» прошли 70 ветеранов спецоперации и их близкие.

«Запрос на расширение мер поддержки военнослужащих очевиден, – считает политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. – Бойцы, вернувшись с передовой, должны не просто адаптироваться к мирной жизни, а обрести опору, найти свое дело, реализовать себя. «Единая Россия» не просто говорит о поддержке, а предлагает понятный и действительно рабочий инструмент».

В обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек.