В Татарстане участники ОПГ предстанут перед судом за убийства и хранение оружия

В Татарстане перед судом предстанут пятеро участников преступной группировки. Их обвиняют в серии убийств и незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2001 году в борьбе за лидерство один из участников группировки «Зининские» с помощью членов группировки «Курицынские» организовал убийство одного из своих руководителей. Мужчину расстреляли в начале июня 2001 года возле дома на проспекте Победы в Казани.

В 2002-2003 годах лидер «курицынских», опасаясь, что один из соучастников может дать против него показания, обратился к лидеру «зининских» с предложением «убрать» соучастника. Участники группировки обманным путем выманили мужчину из его дома в Зеленодольске, вывезли на автомобиле и возле деревни Кирпичный Спасского района нанесли ему множество ударов ножом по телу. После этого тело погибшего расчленили и сожгли.

Уже в 2004 году также в борьбе за криминальное влияние один из лидеров группировки «Грязь» обратился к лидеру «зининских» за помощью в устранении одного из соучастников. Дело поручили одному из участников ОПГ «Зининские», который подкараулил жертву на Воробьевской набережной в Москве и несколько раз выстрелил в него из пистолетов. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По данным ведомства, двоим фигурантам предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении оружия, которое в начале апреля 2023 года было найдено в разрушенном здании в Зеленодольском районе.

Четверо из пяти фигурантов не признали свою вину, все заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд.