В Татарстане участникам СВО упростили получение льготных займов для бизнеса

В Татарстане упростили получение льготных микрозаймов для предпринимателей – участников СВО. Теперь бизнесу станет проще оформить поддержку благодаря государственным гарантиям. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра экономики Татарстана, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Речь идет о микрофинансовом продукте «Поддержка СВО». Он предназначен для участников специальной военной операции, а также для предприятий, где работают бойцы, вернувшиеся со службы. По программе можно получить до 5 млн рублей по льготной ставке – от 1% до 8% годовых.

Главное изменение касается обеспечения займа. Если раньше предпринимателю нужно было самостоятельно подтвердить обеспечение всей суммы кредита, то теперь большую часть рисков возьмет на себя государство.

Как пояснила Наталья Кондратова, федеральная Корпорация МСП сможет выступать поручителем по займу на 70%, еще 20% обеспечит Гарантийный фонд Татарстана. Таким образом, самому предпринимателю потребуется обеспечить только 10% суммы.

«Говоря простыми словами, если предпринимателю – участнику СВО для получения льготной поддержки ранее требовалось обеспечить финансирование всей суммы микрозайма, сейчас объем поручительства со стороны заемщика может составить всего 10%, остальное возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП и Гарантийного фонда», – отметила спикер.

В Минэкономики Татарстана считают, что такие изменения помогут большему числу ветеранов СВО открыть свое дело или развивать уже существующий бизнес.