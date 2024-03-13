В Татарстане участились случаи оплаты покупок в онлайн-магазинах с чужих банковских карт

В течение последних 24 часов, шесть жителей Татарстана сообщили в полицию о пропаже средств с их банковских карт.

В двух инцидентах, злоумышленники использовали украденные карты для оплаты товаров в онлайн-магазинах. Например, молодой мужчина из Зеленодольска обнаружил, что с его счета пропали деньги и обратился за помощью в полицию. Выяснилось, что он потерял карту накануне и не успел её заблокировать. Сотрудники криминальной полиции Казани задержали 20-летнего безработного местного жителя, который признался в использовании найденной карты для покупок на сумму до 4500 рублей.

В других двух случаях, платежи были совершены через систему “Pay Pass”. В Набережных Челнах, менеджер компании потеряла карту в конце февраля и не сообщила об этом в банк. Через две недели она обнаружила, что с её счета исчезло более 16000 рублей. Позже выяснилось, что кто-то использовал её карту для оплаты в разных магазинах.

Ещё два случая кражи карт привели к снятию с них денег. Одна жительница Казани потеряла 14000 рублей, а пенсионерка из Арского района — 219000 рублей.

Полиция задержала 18-летнего парня из села Новое Чурилино, который украл карту у своей бабушки и снял с неё 219000 рублей, используя пин-код, который хранился вместе с картой. Задержанный признался в содеянном и сказал, что потратил все деньги на личные нужды. Он уже был ранее осужден за кражу.