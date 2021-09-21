В Татарстане участились попытки мошенничества в отношении сельхозтоваропроизводителей

ЧТО ПРОИСХОДИТ

В ООО «ФосАгро‑Волга» обращаются сельхозтоваропроизводители, получившие от неизвестных юридических лиц предложения о приобретении продукции, якобы произведенной предприятиями ФосАгро, по сниженной цене и на условиях предоплаты.

Эти юридические лица пытаются вести переговоры от имени компаний Группы «ФосАгро», могут использовать фальшивые фирменные бланки и печати, могут подделывать подписи менеджеров ФосАгро для заключения фиктивных договоров поставки. После получения предоплаты мошенники исчезают.

ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА

В фиктивном договоре получателем средств указывается третье лицо.

Электронные письма отправляются с публичных доменов (mail.ru, yandex.ru, gmail.com и др.), либо с доменов со схожими наименованиями (пропускаются или меняются местами отдельные буквы, к примеру: phosAGo, phosaRGo, phosEagro; добавляются символы или целые слова, к примеру: phos-agro, phosagro-group, ph-agro).

Переговоры ведутся с использованием интернет-мессенджеров (таких как: Viber, WhatsApp, Telegram и др.), мошенники избегают личных встреч.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Соблюдать должную осмотрительность при проведении переговоров, заключении договоров, перечислении денежных средств.

Убедиться, что предполагаемый контрагент – действительно представитель ФосАгро в вашем регионе.

В Республике Татарстан – ООО «ФосАгро‑Волга» (ИНН 5225002704).

По возможности рекомендуем посетить офис компании в городе Казань или перезвонить по телефонам офиса, чтобы убедиться, что переговоры с вами ведет уполномоченный сотрудник компании.

Всегда проверять идентичность реквизитов поставщика продукции (ООО «ФосАгро‑Волга») и получателя денежных средств (ООО «ФосАгро‑Волга») в договоре. Удостовериться, что в договоре не указаны третьи лица.

При поступлении сомнительных предложений обратиться в «ФосАгро‑Волга»:

• по телефону: +7 (843) 20-20-731 (офис в г. Казань)

• по электронной почте: volga@phosagro.ru

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Единственно верными адресами Группы «ФосАгро» являются www.phosagro.ru,

www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать:

http://phosagro.ru/contacts/.

Вся деловая переписка Группы «ФосАгро» осуществляется с электронных ящиков:

@phosagro.ru, @phosagro.com.

Проверяйте адресную строку сайта. При общей схожести самой страницы (оформления страницы), действительные адреса сайта Группы «ФосАгро»: http://phosagro.ru и http://phosagro.com.

Работники Группы «ФосАгро» ведут переговоры посредством телефона и корпоративного E-mail. В работе НЕ используются интернет мессенджеры (такие как: Viber, WhatsApp, Telegram и другие).

Если вы всё же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции «ФосАгро», сообщайте:

• по телефону горячей линии: +7 (8202) 59-32-32 (г. Череповец),

• по телефону службы безопасности: +7 (843) 20-20-731 (офис в г. Казань),

• по электронной почте: help@phosagro.ru.

Группа «ФосАгро» ведет работу по предотвращению действий мошенников во всех регионах России.

Подробная информация о предотвращенных случаях мошенничества размещена на сайте Группы «ФосАгро» – www.phosagro.ru