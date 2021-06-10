В Татарстане участились ДТП с участием велосипедистов

В Татарстане увеличилось количество аварий с участием велосипедистов, как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, за пять месяцев этого года в республике произошло 41 ДТП с велосипедистами, в которых один из них погиб, остальные 40 получили различные травмы. При этом более чем в половине случаев виновниками аварии стали сами велосипедисты.

Например, в апреле на Оренбургском тракте в Казани «КАМАЗ» сбил велосипедиста, который переезжал дорогу в неразрешенном месте.

В 18 случаях велосипедисты выезжали на зебру, не спешившись перед этим. Кроме того, становится все более актуальной проблема ДТП с участием детей на велосипеде. С их участием зарегистрировано 19 аварий, в которых столько же пострадавших.

В мае в Челнах легковушка сбила 12-летнего велосипедиста, который выехал на пешеходный переход, не спешившись перез этим. В результате школьника доставили в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что по ПДД независимо от возраста велосипедист обязан спешиться перед тем, как перейти дорогу по зебре. Кроме того, ГИБДД рекомендует использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы. За нарушение ПДД велосипедистом предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если нарушитель будет пьяным, то штраф становится больше — от тысячи до полутора тысяч рублей.

Также ГИБДД РТ сообщило, что в Татарстане прошел рейд «Внимание – велосипедисты!», во время которого взрослым и юным велосипедистам напомнили, с какого возраста можно выезжать на дорогу, как следует держать руль, в каких случаях нужно слезать с велосипеда и т.д.

Родителей юных велосипедистов также призвали присматривать за своими детьми и напоминать им о правилах дорожного движения. Всем участникам акции подарили световозвращающие элементы и тематические памятки.