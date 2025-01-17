В Татарстане учащиеся на лесников студенты получат стипендии в 2 тыс. рублей

С 1 января 2025 года в Татарстане студенты, учащиеся по направлениям, которые связаны с лесным хозяйством республики, смогут получать ежемесячные выплаты. Об этом сообщили в Министерстве юстиции РТ.

Из документа следует, что размер дополнительной стипендии для таких учащихся составит 2056,7 рубля.

Для получения выплаты студенту необходимо заключить договор о целевом обучении с Министерством лесного хозяйства Татарстана. После окончания учебы он должен будет три года проработать в учреждениях, находящихся в ведении ведомства, по специальности, указанной в договоре.

Дополнительным условием является отсутствие у кандидата на получение стипендии задолженностей перед бюджетом по налоговым обязательствам.

Постановлением также определены случаи, при которых выплаты могут быть прекращены. Речь идет об отчислении, об академическом отпуске, о переводе на другое направление обучения, не соответствующее договору, а также о несвоевременном предоставлении справки, подтверждающей отсутствие задолженности по налогам.