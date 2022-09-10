В Татарстане убыточными оказались почти половина МУПов

В Татарстане из 91 действующего муниципального унитарного предприятия 43 (47,2% от общего количества) оказались по итогам II квартала 2022 года оказались убыточными. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

Провел совещание Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в нем участие по видеосвязи, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего в регионе на конец II квартала было зарегистрировано десять государственных и 114 муниципальных унитарных предприятий, отметил докладчик.

Все ГУПы являются действующими, а девять из них — еще и прибыльными. Что же касается МУПов, число убыточных среди них по сравнению с первым полугодием 2021 года незначительно уменьшилось — на четыре организации.

Отдельно Аглиуллин остановился на работе по выполнению плана мероприятий на период до 1 января 2025 года по реформированию унитарных предприятий, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 27 октября 2020 года. По его словам, «в текущем году из 12 муниципальных унитарных предприятий, запланированных к реформированию, ликвидировано и реорганизовано всего пять».

С учетом длительности сроков, необходимых для реорганизации и ликвидации предприятий, несвоевременно принятые управленческие решения могут не позволить завершить мероприятия до конца текущего года, констатировал глава Минземимущества.

Для недопущения срыва запланированных сроков и, соответственно, снижения позиции Татарстана в рейтинге субъектов Федерации Фаниль Аглиуллин посоветовал Актанышскому, Сармановскому, Пестречинскому и Мензелинскому районам, а также Набережным Челнам «ускорить принятие необходимых управленческих решений».