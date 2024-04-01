В Татарстане «УАЗ» вылетел с трассы и лег на крышу, водитель в больнице

Накануне в районе десяти часов дня в Азнакаевском районе РТ водитель автомобиля «УАЗ» попал в больницу после того, как авто вылетело с трассы и легло на крышу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, водитель «буханки» не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и лег на крышу.

Водителя «УАЗ» увезли медики скорой помощи, пассажир не пострадал.