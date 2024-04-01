Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане «УАЗ» вылетел с трассы и лег на крышу, водитель в больнице
Накануне в районе десяти часов дня в Азнакаевском районе РТ водитель автомобиля «УАЗ» попал в больницу после того, как авто вылетело с трассы и легло на крышу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
С их слов, водитель «буханки» не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и лег на крышу.
Водителя «УАЗ» увезли медики скорой помощи, пассажир не пострадал.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников