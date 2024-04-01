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Происшествия 1 апреля 2024 09:26

В Татарстане «УАЗ» вылетел с трассы и лег на крышу, водитель в больнице

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Накануне в районе десяти часов дня в Азнакаевском районе РТ водитель автомобиля «УАЗ» попал в больницу после того, как авто вылетело с трассы и легло на крышу. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

Фото: © Очевидцы

С их слов, водитель «буханки» не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и лег на крышу.

Водителя «УАЗ» увезли медики скорой помощи, пассажир не пострадал.

Фото: © Очевидцы

#ДТП #Азнакаевский район РТ
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