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Происшествия 29 октября 2024 11:05

В Татарстане у жителя Алькеевского района изъяли более полукилограмма марихуаны

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У 30-летнего жителя села Базарные Матаки в Алькеевском районе РТ изъяли 620 граммов марихуаны.

Полицейские получили информацию о том, что мужчина может хранить у себя наркотики. При обыске у него нашли пакет с травой, которая пахла коноплей.

Экспертиза установила, что в изъятом пакете находился наркотик растительного происхождения – марихуана.

Мужчина рассказал, что нарвал дикорастущее растение на окраине одной из деревень, после чего высушил и оставил для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».

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