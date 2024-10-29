В Татарстане у жителя Алькеевского района изъяли более полукилограмма марихуаны

У 30-летнего жителя села Базарные Матаки в Алькеевском районе РТ изъяли 620 граммов марихуаны.



Полицейские получили информацию о том, что мужчина может хранить у себя наркотики. При обыске у него нашли пакет с травой, которая пахла коноплей.



Экспертиза установила, что в изъятом пакете находился наркотик растительного происхождения – марихуана.



Мужчина рассказал, что нарвал дикорастущее растение на окраине одной из деревень, после чего высушил и оставил для личного потребления.



Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».