Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане у жителя Алькеевского района изъяли более полукилограмма марихуаны
У 30-летнего жителя села Базарные Матаки в Алькеевском районе РТ изъяли 620 граммов марихуаны.
Полицейские получили информацию о том, что мужчина может хранить у себя наркотики. При обыске у него нашли пакет с травой, которая пахла коноплей.
Экспертиза установила, что в изъятом пакете находился наркотик растительного происхождения – марихуана.
Мужчина рассказал, что нарвал дикорастущее растение на окраине одной из деревень, после чего высушил и оставил для личного потребления.
Возбуждено уголовное дело статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников