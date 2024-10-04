В Татарстане у водителя конфисковали Cadillac за то, что снова сел за руль пьяным

В Камско-Устьинском районе РТ суд конфисковал Cadillac у 67-летнего казанца за то, что он снова сел за руль пьяным.

Летом его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду. На этот раз, поддержав требования прокуратуры РТ, суд оштрафовал водителя на 150 тысяч рублей и лишил прав на 2 года. Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства.