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В Татарстане у водителя конфисковали Cadillac за то, что снова сел за руль пьяным
В Камско-Устьинском районе РТ суд конфисковал Cadillac у 67-летнего казанца за то, что он снова сел за руль пьяным.
Летом его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду. На этот раз, поддержав требования прокуратуры РТ, суд оштрафовал водителя на 150 тысяч рублей и лишил прав на 2 года. Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства.
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