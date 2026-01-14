В Татарстане у росгвардейцев стартовал зимний период подготовки

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В подразделениях Росгвардии в Татарстане и Казани стартовал зимний период подготовки. Он направлен на повышение мастерства и эффективности выполнения служебно-боевых задач личным составом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Учебные мероприятия в подразделениях традиционно начались с показных занятий по требованиям безопасности в различных условиях повседневной деятельности и в свободное от службы время.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Отдельный блок занятий посвящен пожарной безопасности: работе с легковоспламеняющимися жидкостями, использованию электроприборов, действиям при возникновении возгорания и применению первичных средств пожаротушения. Кроме того, военнослужащим напомнили о правилах эксплуатации автотранспорта и соблюдении требований дорожного движения.

В рамках военно-политической подготовки личному составу довели актуальную общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в стране, а также примеры мужества и героизма, проявленные росгвардейцами при выполнении служебно-боевых задач.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В течение зимнего периода военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжат совершенствовать навыки по огневой, физической, медицинской, юридической и другим видам специальной подготовки. Завершится учебный цикл в мае итоговой сдачей зачетов по основным дисциплинам.